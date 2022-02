BEKIJK: Bart Swings straalt met historisch goud op olympisch podium

Bart Swings is 1e Belg met 2 medailles op Winterspelen

Bart Swings is de eerste Belg die twee keer op een olympisch podium staat, in 2018 was hij goed voor zilver op de massastart. Hij bezorgt België de eerste individuele olympische titel in de geschiedenis van de Winterspelen.



België had nog maar 1 keer eerder goud: dat van kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het paarrijden in 1948. Voor België is het de 8e medaille op de Winterspelen.