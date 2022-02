Aandoenlijk: Swings krijgt tranen in ogen en geniet wanneer hij reacties van familie ziet

Toen Bart Swings de eerste reacties van zijn ouders, grootmoeder en zus zag in ons olympisch magazine, pinkte de kersverse kampioen een traantje weg. "Het is ongelooflijk en supermooi om te zien. Ik mis die mensen heel hard", reageerde een ontroerde Swings in een videogesprek met Imke Courtois, presentatrice van het Beijing 2022 magazine.