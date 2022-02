Storm Eunice verpest alle wedstrijden in het betaald voetbal in Nederland

In totaal stonden er acht duel op het programma in het betaald voetbal in Nederland. Een in de Eredivisie (Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam) en zeven in de Keuken Kampioen Divisie.

Maar de fans van alle betrokken clubs kunnen beter thuisblijven, want door storm Eunice vinden de matchen niet plaats. De veiligheid van de spelers en de fans is niet gegarandeerd.

Het Nederlandse weerinstituut KNMI heeft voor een deel van Nederland code rood afgegeven vanwege de storm. Het weeralarm geldt vanaf 14 uur voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied.

In de rest van het land is code oranje van kracht, met uitzondering van de provincie Limburg, waar code geel geldt wegens zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.