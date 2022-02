Stijlicoon, "naaktmodel" en nu ook olympisch kampioen: maak kennis met skicrosser Ryan Regez

#OopsIDitItAgain

Die olympische titel zal alleen maar bijdragen aan de populariteit en cultstatus van de flamboyante Regez.

Zo duikt hij regelmatig op in een van zijn befaamde kleurrijke (vaak roze) leggings, met eenhoorns of ananassen op. "Ik vind het gewoon makkelijke broeken. Ze zeggen dat leggings voor vrouwen zijn, maar ze bestaan blijkbaar ook in mannenmaten."



Soms laat Regez de kleren zelfs helemaal achterwege, voor een van de talrijke naaktfoto's op zijn Instagram, die dan hashtags krijgen als #OopsIDitItAgain

Misschien zien we Regez binnenkort wel met een van zijn typisch flashy broeken in de cafés van zijn thuisstad Interlaken. Daar verdient hij in de zomer een centje bij als ober. Of is zijn broodje gebakken nu hij olympisch kampioen is?