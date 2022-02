Schaatser Mathias Vosté blikt ontgoocheld terug: "In Peking nooit magisch gevoel gehad"

Schuddebollend. Zo kwam schaatser Mathias Vosté - als 27e - over de finish bij zijn 1.000 meter-race. Onze landgenoot was vandaag uit op eerherstel na een mindere 1.500 meter, maar ook in de 1.000 meter bleef hij onder zijn verwachtingen. "Ik heb hier in Peking nooit een magisch gevoel gehad",vertelde een ontgoochelde Vosté.