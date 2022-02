Russische ijshockeyers mogen olympische titel verdedigen na 8 shoot-outs tegen Zweden

Met Rusland en Zweden stonden twee grootmachten uit de "Big Six" tegenover elkaar. (Canada, Finland, VS en Tsjechië zijn de andere 4).



Als Sovjet-Unie werd de Russische ploeg 7 keer olympisch kampioen tussen 1956 en 1988. Na 30 jaar droogte was het in 2018 als Olympische Atleten van Rusland (onder neutrale vlag) nog eens raak.



En zondag hebben ze de kans om hun titel te verlengen. Zweden, de olympische kampioen van 1994 en 2006 en nog goed voor 7 olympische medailles van een andere kleur dan goud, moest achtervolgen na een snelle goal van Slepisjev in de 2e periode. Lander zorgde in de 3e periode voor de 1-1.



In de 15 resterende minuten van de 3e periode en de 10 minuten overtime werd niet meer gescoord. Shoot-outs moesten beslissen. Daarin kwam Zweden 0-1 en 1-2 voor, maar na 5 shoot-outs stond er 2-2 op het bord. 5 missers verder zorgde Gritsjoek voor Russische euforie.



Zweden speelt zaterdag de match om het brons tegen het verrassende Slovakije.