Red Flames Kassandra Missipo en Tine Schryvers geven zich bloot in podcast 'Uniek'

Kassie en Tine kijken hun portretten in de ogen en delen met fotografe Noortje wat ze graag of toch liever niet zien aan zichzelf. Heel open praten ze over hun ervaringen als vrouw in de sportwereld, de kritische blik van jezelf en anderen, jezelf droog trainen, Spidermanonderbroeken en hokjesdenken.



Kassandra Missipo: "Ik word vaak als de rare vogel gezien. Ik ben redelijk druk en soms draag ik een spiderman onderbroek. Ik kan zowel volwassen als kinds zijn. Sommige mensen begrijpen dat niet en vinden me raar.”



Tine Schryvers: “Dat je er droog getraind moet uitzien, daar worstel ik mee. In de sportwereld is dat het ideaalbeeld. Mensen begrijpen niet waarom ik me zo slecht voel over mijn uiterlijk. Mijn lichaam is fysiek en mentaal uitgeput geweest, en ik ben niet de enige die daar last mee heeft gehad.”

