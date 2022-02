Novak Djokovic: "Ik wil naar Parijs 2024 en zeker terugkeren naar Australië"

In Tokio strandde de olympische droom van Novak Djokovic in de halve finales tegen de Duitser Alexander Zverev. Ook in de kleine finale liep het fout. De Serviër verloor van de Spanjaarf Pablo Carreno Busta de strijd om het brons.

"Een olympische medaille was altijd een grote wens, zeker een gouden. Daarom plan ik zeker om opnieuw deel te nemen aan Parijs 2024."

In Dubai - waar reizigers niet gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus - werd Djokovic nog maar eens gevraagd naar de gebeurtenissen in Australië vorige maand. "Ik zal altijd de leuke dingen die in Australië zijn gebeurd onthouden", zei hij.

Djokovic won de Australian Open al negen keer. "Alles wat gebeurd is, kwam onverwacht. Het zal niet makkelijk zijn om het te vergeten, maar ik wil zeker terugkeren naar Australië in de toekomst om in de Rod Laver Arena te spelen."