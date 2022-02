Matthias Casse na goud in Tel Aviv: "Nu gaan we voor de Europese titel"

"Het zal nog wel even duren voordat ik gerecupereerd ben van deze wedstrijd", zei Casse meteen na zijn zege. "Ook de finale was enorm intensief en lang. Maar ik ben blij dat ik het mooi heb afgewerkt en het goud mee naar huis kan nemen."

"Ik was wel met de gedachte om te winnen naar hier getrokken. Het eerste deel van de dag verliep heel vlot. Goed gecontroleerd. De finale was heel stevig. Dat is ook mooi meegenomen. De voorbije toernooien zijn heel goed gegaan. Dus dat is goed voor het vertrouwen."

Wat zijn de toekomstplannen voor Casse? "We blijven hier nog in Israël voor een trainingsstage. Volgende week vrijdag vertrek ik terug naar België."

Om dan meteen naar dat volgende doel te werken. Het EK eind april. "Dat is inderdaad het eerste grote doel. Een EK is altijd wel een piekmoment. Zeker in een post-olympisch jaar. Dan is het toch de bedoeling om er meteen te staan. Dan gaan we voor de Europese titel", zegt de man die opnieuw nummer 1 van de wereld is.

Denkt Matthias Casse nog soms aan de Olympische Spelen in Tokio? "Af en toe denk ik nog terug aan de kamp die ik verloor, de halve finale. Wat ik anders had kunnen doen om toch te kunnen winnen. Dat is eigen aan een topsporter die vooral denkt aan wat hij of zij beter kan doen. Maar brons op de Spelen is ook mooi. Ik ben er zeker trots op."