Elise Mertens haalt finale dubbelspel in Dubai

Mertens, vierde van de wereld in het dubbelspel, en Kudermetova, negende van de wereld, vormen het tweede reekshoofd. In de halve finale namen ze in 1 uur en 16 minuten de maat van het Chinese duo Xu Yifan en Yang Zhaoxuan (6-3, 7-5).

Het is al de 19e finale in het WTA-dubbelcircuit voor de 27-jarige Elise Mertens, en de 2e aan de zijde van Kudermetova na hun succes in Istanbul vorig jaar. Mertens won vorig jaar de Australian Open samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka en Wimbledon met de Taiwanese Su-Wei Hsieh.

Elise Mertens zal proberen een 14e dubbeltrofee aan haar palmares toe te voegen. Ze heeft ook zes titels in het enkelspel. In dat enkelspel werd Mertens (WTA-26) dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Zwitserse Jil Teichmann (WTA-35).