Eileen Gu overklast de concurrentie in de halfpipe en bevestigt haar nieuwe sterrenstatus

Voor Eileen Gu werd de finale van de halfpipe een gezondheidswandeling. In de kwalificaties torende ze al - letterlijk en figuurlijk - boven haar collega's uit en dat bevestigde ze al meteen in de eerste run.

De 18-jarige Gu zette een score neer waar niemand meer aan zou raken, maar ze verbeterde die score bij haar tweede run nog naar 95.25. Titelverdedigster Cassie Sharp zou uiteindelijk tweede worden op bijna 4,5 punt achterstand.

De laatste run van Gu was een ererondje, ook voor haar hele Winterspelen. In 14 dagen tijd evolueerde ze van een sporter die enkel in haar eigen freestyleskiwereldje bekend was tot een van de figuren van de Spelen in "haar" China, ook al is ze geboren en getogen in China.

Gu is in één klap ook de meest succesvolle freestyleskiester uit de olympische geschiedenis. Ze heeft nu 2 gouden en 1 zilveren medaille, ofwel 1 zilveren medaille meer dan Alexandre Bilodeau en David Wise.