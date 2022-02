Code oranje op het ijs en stormachtige comebacks in de sneeuw: dit waren de verhalen van de dag

Stijlicoon, "naaktmodel" en nu ook olympisch kampioen

De aanhouder wint: na een mislukte carrière als alpineskiër heeft de Zwitser Ryan Regez nu olympisch goud gewonnen in de skicross. Tussendoor was hij technisch tekenaar en in de zomer werkt hij in een café. En dat is niet het enige wat Regez bijzonder maakt. Maak hieronder kennis met skicrosser Ryan Regez.

Belgian Bullets schieten naar plaats 15 op dag 1

De Belgian Bullets An Vanniewenhuyse en Sara Aerts mochten eindelijk in actie schieten op de Winterspelen. Het Belgische bobsleeduo daalde in de eerste run als 17e af, en kon in de laatste run nog 2 plekjes opschuiven naar plaats 15. De Duitse duo's domineren voorlopig met een één-tweetje. Morgen staan de overige 2 runs al op het programma.

Opnieuw code oranje op het ijs in Peking

Thomas Krol bezorgde Nederland op de 1.000 meter een 11e medaille in het schaatsen. De Canadees Laurent Dubreuil en de Noor Haavard Holmefjord Lorentzen mochten mee het podium op. Onze landgenoot Mathias Vosté kwam schuddebollend als 27e over de finish.

Stormachtige comeback in winderige massastart

Ook in Peking woelt de wind vandaag. Vooral de biatletes Tiril Eckhoff (2e) en Marte Olsbu Røiseland (3e) zullen dat geweten hebben. In de finale van de massastart moest het Noorse duo - door de felle wind - tot 40 seconden wachten in de schietstand. De Franse Justine Braisaz-Bouchet profiteerde en snelde de Noren voorbij naar haar eerste olympische gouden medaille.



Onze man in Peking liep "Cool Runner" tegen het lijf

"Feel the rhythm! Feel the rhyme! Get on up, it's bobsled time!" Quotes uit Cool Runnings, de film uit de jaren 90 die van de Jamaicaanse bobsleeërs cultfiguren heeft gemaakt. Wist u dat Jamaica met 3 bobsleeteams naar de Olympische Winterspelen is afgezakt? Een traditie die toen - in 1988 - werd ingezet. Wij spraken in Peking met een van de pioniers: Chris Stokes.

Finse freestyleskiër katapulteert cameraman