Bronzen Hanne Desmet draagt Belgische vlag tijdens de slotceremonie

Hanne Desmet behaalde vorige week vrijdag brons op de 1.000 meter shorttrack. Het was pas de zevende Belgische medaille ooit op de Winterspelen.

Ze werd zo ook de eerste Belgische vrouw met een individuele medaille op de Winterspelen. Het was tevens de eerste olympische medaille in het shorttrack voor België.

Hanne Desmet eindigde nog twee keer in de buurt van een medaille. Op de 500 meter legde ze beslag op de vijfde plaats, op de 1.500 meter werd ze vierde.

Op de Spelen van 2014 in Sotsji en vier jaar later in Pyeongchang was Bart Swings de vlaggendrager tijdens de slotceremonie. Swings gaat zaterdag resoluut voor de gouden medaille op de massastart, vier jaar na zijn olympisch zilver op dat nummer in Pyeongchang.

De slotceremonie in het Vogelneststadion begint om 20 uur plaatselijke tijd (13 uur in België) en kunt u live bekijken op Sporza. Kunstschaatsster Loena Hendrickx en alpineskiër Armand Marchant droegen op 4 februari de Belgische vlag tijdens de openingsceremonie.