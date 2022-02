Bloemen en applaus: kunstschaatsster Valijeva krijgt warme ontvangst in Moskou

Op de Sjeremetjevo-luchthaven in de Russische hoofdstad Moskou waren tientallen fans opgedaagd om de amper 15-jarige Valijeva een hart onder de riem te steken. De fans begroetten haar met gejuich en applaus en de atlete kreeg ook een bos bloemen overhandigd.



Kamila Valijeva testte eind december positief op trimetazidine. Dat staat sinds 2014 op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap (WADA) omdat het de bloedcirculatie kan bevorderen.

Volgens Valijeva kwam ze met het product onvrijwillig in contact via medicatie die haar grootvader neemt. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) besliste haar niet uit competitie te nemen op de Winterspelen, zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak.



Valijeva is op haar piepjonge leeftijd al de 'leading lady' van het internationale kunstschaatsen en heeft de wereldrecords in handen op de korte kür (90.45), vrije kür (185.29) en de gecombineerde score (272.71).

Daardoor wordt ze nu reeds beschouwd als de beste kunstschaatsster aller tijden. Na de korte kür had ze in Peking nog de leiding in handen, maar de stress werd haar te veel. Tijdens de vrije oefening stapelde ze de fouten op waardoor ze haar eerste Spelen gedesillusioneerd moest verlaten na een mentale slijtageslag.