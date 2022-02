Arkéa-Samsic bedankt voor Giro-deelname: "Past niet binnen onze strategie"

Arkéa-Samsic, de ploeg van ex-eindlaureaat Nairo Quintana trekt dit jaar dus niet naar de Giro. De Bretoense formatie eindigde vorig jaar als tweede procontinentale ploeg in de jaarranking, na Alpecin-Fenix, en was nochtans verzekerd van deelname aan de Giro.



"2022 is een cruciaal seizoen in de geschiedenis van het team en ons sportmanagement heeft een strategie opgesteld om ons doel te bereiken, namelijk toegang tot de World Tour", legt manager Emmanuel Hubert uit in een communiqué. De Giro past kennelijk dus niet binnen die strategie.



"Net als veel van mijn renners hoop ik in de toekomst dat Arkéa-Samsic de Giro nog zal rijden met ambities in zowel de klim- als de sprintetappes", voegt Hubert nog toe.



Met Nairo Quintana en Nacer Bouhanni heeft Arkéa twee renners binnen de rangen die al succesvol waren in de Giro, weliswaar voor een andere ploeg. Quintana pakte de eindzege in 2014, Bouhanni won datzelfde jaar drie ritten en het puntenklassement.

De Giro heeft zijn wildcards nog niet bekendgemaakt voor dit jaar. Het is dus nog afwachten welke ploeg de afwezigheid van Arkéa zal mogen opvangen.