"Party gehouden om onze slee te betalen": het echte verhaal achter de film Cool Runnings

Wist u dat Jamaica met 3 bobsleeteams naar de Olympische Winterspelen is afgezakt? Een traditie die in 1988 werd ingezet. Wij spraken in Peking met een van de pioniers: Chris Stokes.

"Feel the rhythm! Feel the rhyme! Get on up, it's bobsled time!"

Quotes uit Cool Runnings, de film uit de jaren 90 die van de Jamaicaanse bobsleeërs cultfiguren heeft gemaakt. "Het is een film, geen documentaire", lacht Chris Stokes. "Cool Runnings geeft wel goed weer welke horden we allemaal hebben moeten nemen om deel te nemen aan de Olympische Winterspelen in Calgary."

De film Cool Runnings heeft het Jamaicaanse bobsleeën helemaal op de kaart gezet.

Stokes zelf maakte aanvankelijk geen deel uit van het allereerste Jamaicaanse bobsleeteam, zijn broer Dudley wel. Hij was de stuurman.

"Ik studeerde in Canada en ging mijn broer en zijn team aanmoedigen", legt Stokes uit. "Na zijn wedstrijd in de tweemansbob vroeg hij me om een keer te komen testen met de viermansbob."

"Als sprinter mocht ik de slee in gang duwen en dat beviel de coach. 's Maandags maakte ik mijn debuut in een bob, enkele dagen later nam ik al deel aan de Olympische Spelen", lacht Stokes.

Feesten om een slee te kunnen betalen

Klein probleem: een echte viermansbob hadden de Jamaicanen niet. Chris Stokes: "Daarom hebben we een party gehouden om geld in te zamelen. Met de opbrengst - 25.000 dollar - konden we een slee betalen aan de Canadezen." De Jamaicanen werden al snel de publiekslieveling van het Canadese publiek én de televisiekijkers wereldwijd. "Ze wisten dat we niet om de titel zouden sleeën, maar ze hadden bewondering voor ons doorzettingsvermogen", herinnert Stokes zich. "Wees niet bang, leg je zelf geen limieten op, ... Dat was de boodschap die wij uitdroegen. Daar kregen we veel respect voor."

Het publiek wist dat we niet om de titel zouden sleeën, maar iedereen had bewondering voor ons doorzettingsvermogen. Chris Stokes

Zware crash met een rood spoor

Chris Stokes en zijn teammaats lieten zich niet wegblazen in Calgary. Vooral hun sterke start dwong bewondering af. In de 3e run liep het toch mis. Na een stuurfout van zijn broer Dudley kantelde de slee. De Jamaicanen schuurden machteloos over de ijsbaan richting finish. "Ik was meteen gedoopt", vertelt Stokes, die zich zorgen maakte om zijn broer. "Toen ik uit de bob kroop zag ik een lang rood spoor op de baan. Het bloed van mijn broer, dacht ik." "Gelukkig was het maar verf. We hadden rode helmen op de kop getikt die we geel hadden gekleurd. Die was er allemaal afgeschuurd", lacht Stokes, die samen met de andere Jamaicanen high fives ging uitdelen aan de toeschouwers langs de baan.

De Jamaicaanse slee kiept om in de 3e run en schuurt over de piste.

Opnieuw een viermansbob aan de start