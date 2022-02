Hanne Desmet kijkt al vooruit: "Ik word nog altijd beter, het is zeker nog niet afgelopen met mij"

"Ik had gehoopt een medaille te halen, dus het was wel balen", zegt Hanne Desmet in De Ochtend. "Maar over het algemeen ben ik natuurlijk heel blij over mijn Spelen. Ik heb in al mijn wedstrijden met de wereldtop kunnen racen."

"Op voorhand had ik gezegd dat een medaille op de lange afstand erin moest zitten, maar door mijn zware voorseizoen wist ik niet of dat nog realistisch was."

"Door een hersenschudding wou mijn lichaam heel lang geen inspanningen doen. Dat was superfrustrerend, zowel mentaal als fysiek. Maar het is uiteindelijk toch gelukt."