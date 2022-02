Ferrari pompt zichzelf moed in: "Er wordt altijd verwacht dat wij winnen"

6e in het constructeurskampioenschap in 2020, 3e in 2021: Ferrari is de voorbije jaren slechts een meeloper in de Formule 1 geworden.

De Italianen klopten zich vandaag tijdens de voorstelling van hun nieuwe wagen echter weer op de borst.

Ferrari behoudt het vertrouwen in Charles Leclerc (24) en Carlos Sainz (27) om de aansluiting te vinden met Mercedes en Red Bull.

"Ferrari is het enige team dat sinds 1950 telkens heeft deelgenomen aan het WK", onderstreepte voorzitter John Elkann. "Het is tijd om weer aan te knopen met de zeges."

"De verwachtingen zijn hoog, want wij zijn Ferrari", vulde Charles Leclerc aan. "Er wordt altijd verwacht dat wij winnen. Maar pas op de piste zullen we de kwaliteiten van onze wagen ontdekken."

De nieuwe Ferrari bevat tegenover vorig jaar wat meer zwarte tinten, maar ook bij de Italianen werden alle geheimen nog niet prijsgegeven.

Morgen stelt Mercedes zijn wagenpark voor.