Fernando Gaviria kan niet starten in UAE Tour door coronabesmetting

Fernando Gaviria won onlangs in de Ronde van Oman twee etappes en keerde daarna huiswaarts naar Monaco.



"Fernando onderging, conform het pre-raceprotocol, een PCR-test voor afreis naar de UAE Tour", zegt teamdokter Adrian Rotunno in een bericht. "Die test bleek positief. Fernando voelt zich goed en blijft nu thuis in isolatie zoals de protocollen dat voorschrijven. Zodra hij dat kan, zal hij de training hervatten."



Voor Gaviria is het al z'n 3e besmetting. Eerder was hij één van de eerste renners die positief testte in de UAE Tour van 2020 en moest hij er wekenlang verblijven.



Daarna testte hij ook nog eens positief in de Giro van 2020 in november. Op de tweede rustdag werden toen testen afgenomen en bleek dat Gaviria andermaal bij de ongelukkigen was en naar huis moest.