Evenepoel heeft in de Algarve een eigen standbeeld op de slotklim: "Kopie van mijn vreugdegebaar"

Daar boven op die berg, daar staat een ... standbeeld van Remco Evenepoel. Vandaag keert de Ronde van de Algarve terug naar de Alto da Foia. Een blij weerzien voor Evenepoel. Onze landgenoot was er in 2020 de beste bergop, én dat leverde hem zowaar een standbeeld op. "Het is een exacte replica van mijn vreugdegebaar toen", vertelt Evenepoel.