Droom voor Hendrickx, nachtmerrie voor Valijeva en Shiffrin: dit waren de verhalen van de dag

1. Olympisch diploma voor Loena Hendrickx

Na de korte kür was ze nog "zeer ontgoocheld", na de vrije kür was ze "ontzettend trots". Met een knappe oefening heeft Loena Hendrickx een olympisch diploma bemachtigd in Peking. In Pyeongchang moest ze nog vrede nemen met de 16e plek, vier jaar later schuift ze al op naar de 8e plek. En er is zelfs nog ruimte voor verbetering. "Ik kan nu gewoon zeggen dat ik bij de wereldtop hoor. Het is te zot voor woorden", zei ze.

2. Valijeva bezwijkt onder de druk

"Ik was doodnerveus", gaf Loena Hendrickx na haar vrije kür toe. Stel je dan maar eens voor hoe Kamila Valijeva zich voelde. Met alle ogen van de wereld op haar gericht, begon de in opspraak geraakte Russin als leider aan de vrije kür. In de korte kür had de 15-jarige Valijeva nog alle dopingperikelen van zich af kunnen schudden, maar in de vrije kür liep het helemaal mis voor Miss Perfect. Ze stapelde de fouten op en viel nog naast het podium. Haar landgenote Anna Sjtsjerbakova kaapte het goud weg.

3. Mikaela Shiffrin beleeft nachtmerrie

In 229 wedstrijden in de wereldbeker, op de Spelen en het WK was het nog maar 14 keer gebeurd, in Peking overkwam het haar 3 keer. Na de slalom en de reuzenslalom viel Mikaela Shiffrin ook op de combiné uit. Drie keer "Did Not Finish" voor de Amerikaanse topfavoriet, goed voor 6 wereldtitels en 2 olympische titels. Ze had er zelf geen verklaring voor. "Ik zou er beter mee stoppen", foeterde ze.

4. Onterechte deklassering?

Ook de Zwitserse Fanny Smith greep zich naar de haren. In de skicross leek ze het brons te veroveren, maar daar dacht de jury anders over. De Duitse Daniela Maier, die zich al had neergelegd bij de 4e plek, kreeg de medaille in de schoot geworpen. Maier gaf zelf aan dat het onterecht was en Smith probeerde nog hemel en aarde te verzetten, maar het bracht geen zoden aan de dijk.

5. Gouden tranen