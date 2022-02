Dries Mertens kroonde zich bijna tot koning van Camp Nou: "Raakte bal te zacht"

Toch kreeg Mertens nog een uitgelezen kans op de 1-2. "Maar het was een moeilijke bal", evalueerde hij. "Ik raakte hem iets te zacht en mikte te veel in het midden. Ach, achteraf mogen we tevreden zijn dat het 1-1 blijft."

Barcelona had namelijk duidelijk het overwicht tegen Napoli, maar vergat een handvol grote kansen af te maken. "Het is niet de ploeg van vroeger", aldus Mertens. "Die maakte zulke mogelijkheden af. Barça speelt wel goed. WIj hebben ze iets te veel laten voetballen, het was dan ook niet onze beste wedstrijd. Daarom is 1-1 een goed resultaat."

"Of het ondankbaar was om in zo'n wedstrijd in te vallen? Het was ondankbaar om zo weinig minuten te spelen. In de eerste helft moesten we niet onderdoen, maar na rust kwamen we niet meer tot voetballen."



Napoli kwam wel op voorsprong in Camp Nou. De thuisploeg had een erg goedkope penalty nodig om een gelijkspel uit de brand te slepen. "Je speelt hier in Camp Nou en het is wellicht de eerste keer Europa League voor Barcelona", haalde Mertens de schouders op. "Ik zou de fase nog eens goed moeten terugzien, maar het is spijtig dat ze de gelijkmaker scoren vanuit een strafschop. Dat was een kantelmoment."