Bondscoach Pieter Gysel over Hanne Desmet: "We zitten goed voor de komende jaren"

Pieter Gysel baalde toch een beetje na de 4e plaats van Hanne Desmet op de 1.500 meter, vooral dan vanwege haar tactische beslissingen. "Dit voelt als een gemiste kans."

"Nadat Suzanne (Schulting) de Chinese was gaan halen, viel het op 7 ronden van het einde stil. Het had een no-brainer voor Hanne moeten zijn om op dat moment op te schuiven. Eigenlijk kon dat gratis."

"Ze had ook de benen om vanaf daar door te rijden en mee te doen voor het podium. Als ze dat geprobeerd had en het was mislukt, dan had ik daar geen slecht gevoel aan overgehouden. Nu is het jammer dat ze dat niet gedaan heeft."

Gysel probeerde haar vanaf de zijkant nog duidelijk te maken dat ze moest opschuiven. "Ik denk dat ik nog een week hees zal zijn. Maar mijn boodschap is helaas niet tot haar geraakt."