Belgen op de bank in de Conference League: Waarom speelt groepswinnaar Gent vanavond niet?

Zoek vanavond niet naar AA Gent op je televisiescherm. U zou een frustrerend rondje zappen tegemoet gaan.

AA Gent is toch nog steeds actief in de UEFA Europe Conference League? Jazeker, maar de ploeg van Hein Vanhaezebroeck mag vandaag een rondje vanop de bank toekijken.

In de poulefase boekten Depoitre en co groepswinst in een poule met Partizan Belgrado, Anorthosis Famagusta en FC Flora. De Buffalo's plaatsten zich zo samen met de 7 andere groepswinnaars rechtstreeks voor de knock-outfase, die pas in maart gespeeld wordt.

De 8 groepswinnaar krijgen daar het gezelschap van 8 andere ploegen die nog beslist moeten worden in een extra kwalificatieronde. De heenwedstrijd van die kwalificatieronde wordt vandaag gespeeld.