"Nee, dit is niet correct": Duitse krijgt brons door deklassering rivale, maar ze is het daar zelf niet mee eens

De skicross bij de vrouwen is gewonnen door de Zweedse Sandra Näslund, maar achteraf ging het bijna alleen maar over de bronzen medaille. Fanny Smith was als 3e gefinisht, maar werd gediskwalificeerd vanwege een gevaarlijk manoeuvre. Opmerkelijk is dat zelfs de Duitse die daarvan profiteerde het er niet mee eens was.