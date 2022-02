Sporza serveert straks Barcelona-Napoli: "1e keer Europa League winnen is mooi doel voor Barça"

Jarenlang was Barcelona vaste klant in de Champions League, nu acteert het na de winter op het tweede Europese niveau. Op de vraag hoe lang het geleden is dat Barcelona nog een keer te zien was bij de openbare omroep hoeft Filip Joos niet lang na te denken. "Van 2006, de Champions League-finale tegen Arsenal", klinkt het resoluut.



"Ik was in het stadion, als een soort afscheidscadeau omdat we wisten dat we de uitzendrechten voor de Champions League kwijt waren. Daardoor was het wel een beetje een begrafenisstemming, maar het was wel fantastisch om mee te maken."



"Dat het zo lang geleden is dat Barcelona nog te zien was bij Sporza is op zich al een reden om te kijken, maar natuurlijk ook omdat het een boeiende wedstrijd is. Barcelona is in volle wederopbouw."



Ik ben benieuwd hoe vol Camp Nou zal lopen. Het zou een foute houding zijn van de fans om hun neus op te halen voor de Europa League. Filip Joos

"Ik was onlangs bij Barcelona-Atletico, dat was een fenomenale match. De aankopen rendeerden en aan de manier waarop Barça toen voetbalde in de 1e helft zag je ook echt waar trainer Xavi naartoe wil. Tegen Espanyol hadden ze dan wel de verguisde Luuk de Jong nodig voor een punt. Het is op en af, typisch voor een ploeg in wederopbouw."



"Ik heb wel hoge verwachtingen. En ik ben ook benieuwd hoe vol Camp Nou zal lopen. Het zou een foute houding zijn van de fans om hun neus op te halen voor de Europa League. Als je amper 2 keer kunt scoren in 6 Champions League-matchen is de Europa League op dit moment je niveau."



"Barcelona heeft nog nooit de UEFA Cup of de Europa League gewonnen. Dat is op zich een mooi doel. Het doet me een beetje denken aan José Mourinho, die altijd neerkeek op de Europa League tot hij hem won met Manchester United. Je moet je daar niet te goed voor voelen als je Barcelona bent."

"Als Barcelona doorstoot, is het de topfavoriet voor de Europa League"

Met Napoli, nog steeds de ploeg van Dries Mertens, krijgt Barcelona donderdag de huidige nummer 3 uit de Serie A tegenover zich. "Dat is ook echt een goeie ploeg", vindt Filip Joos.



"Ik wil Victor Osimhen ook wel eens aan het werk zien in Camp Nou. Die is groot geworden bij Charleroi, dat is wel een mooi verhaal. Bij Napoli heb je ook nog Kalidou Koulibaly (ex-Genk, red). Er zijn bij die club wel meer Belgische insteken dan alleen maar Dries Mertens."



Wat mag de Belgische voetballiefhebber donderdagavond verwachten van de Rode Duivel? "Ik denk dat de kans groot is dat hij op de bank zal zitten. Osimhen is nu de spits nummer 1. Dat is geen schande voor Mertens. Osimhen is een volledig ander type, maar hij doet het goed."

Wanneer Dries Mertens invalt, jaagt hij nog altijd iets door een wedstrijd. Hij heeft nog altijd fantastische momenten. Filip Joos

"Ik verwacht dat Napoli in Barcelona niet te veel rond de zestien van Barcelona zal hangen. Dus ik zie Mertens eerder een rol spelen in de thuismatch. Als heeft hij ook al wel bewezen dat er ook andere mogelijkheden zijn."



"Let wel: wanneer Mertens invalt, jaagt hij nog altijd iets door een wedstrijd. Hij heeft nog altijd fantastische momenten," weet Joos.



Is de winnaar van Barcelona-Napoli ook de topfavoriet voor de Europa League? "Als Barcelona doorstoot wel. Bij Napoli heb ik te veel voorbehoud. Ze willen absoluut naar de Champions League. Maar het is ook al vaker bewezen dat de topfavoriet het niet altijd waarmaakt. Er zijn nog goeie ploegen in de Europa League."