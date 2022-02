Ook de slalom wordt een afknapper voor de Belgische skiërs

Armand Marchant was met steile ambities naar Peking afgereisd, na zijn 10e plaats op de slalom op het vorige WK. Maar door een enkelblessure moest hij passen voor de super-G en reuzenslalom. Een teken aan de wand dat we geen Marchant in topvorm mochten verwachten.

Marchant was wel de beste Belg op de slalom, maar hij schudde zowel na de eerste als de tweede run ontgoocheld zijn hoofd. Hij eindigt uiteindelijk 22e, wat wel het beste resultaat van een mannelijke Belgische skiër is op de Winterspelen.

Voor Dries Van den Broecke en Sam Maes werd het helemaal een desillusie. Maes viel net als in de reuzenslalom uit in de eerste run, Van den Broecke zette in de eerste run wel een goeie 27e tijd neer, maar ging er vervolgens in de tweede run al na enkele seconden uit.