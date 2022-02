Onstuitbare Giannis Antetokounmpo maakt 50 punten: "Hij laat het zo makkelijk lijken"

De laatste keer dat Giannis Antetokounmpo de kaap van de 50 punten gerond had, was in de NBA-finale van vorig seizoen, toen hij Milwaukee met 50 punten naar de titel dirigeerde.



Ook vannacht legde hij er 50 in het mandje. De Griek werd maandag nog gespaard tegen Portland en bleek nu goed uitgerust voor de match tegen Indiana. Antetokounmpo miste amper 4 van zijn 21 shots, gooide 2 driepunters binnen en toonde zich met 14 op 18 ook secuur vanaf de vrijworplijn in de 128-119-zege van de Bucks.



"50 punten maken is leuk, maar het belangrijkste is dat we winnen", sprak Antetokounmpo na de wedstrijd. Ploegmaat Jordan Nwora was vol bewondering voor de prestatie van Antetokounmpo. "Hij laat het allemaal zo maken lijken", aldus Nwora.