Net geen historische dubbelslag voor Hanne Desmet: Shorttrackster 4e in finale 1.500 meter

Op de laatste dag van de olympische shorttrackcompetitie ging Hanne Desmet op zoek naar een 2e medaille. Op de 1.000 meter pakte ze een historische bronzen medaille voor ons land, vandaag stond met de 1.500 meter haar "favoriete" afstand op het menu.

In de kwart- en halve finale imponeerde de 25-jarige Belgische met twee sterke races. Samen met haar Nederlandse trainingsmaatje Suzanne Schulting domineerde ze de generale repetities.

In haar finale greep ze net naast de historische dubbel. Onze landgenote liet zich wat wegdrummen in het midden van de wedstrijd en verloor zo de aansluiting met de podiumplaatsen. Haar ultieme sprint in de laatste rechte lijn katapulteerde haar wel naar een verdienstelijke vierde plaats.

Het goud ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, die haar titel uit 2018 verlengde. Zij haalde het voor de Italiaanse Arianna Fontana en de Nederlandse Suzanne Schulting.