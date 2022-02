Manchester City raast door Europa, maar stormweer blaast hen naar Liverpool

In ons land wordt gewaarschuwd voor hevige rukwinden, in Engeland weten ze al hoe laat het is.

Manchester City blikte gisteren in de Champions League Sporting in met 0-5, maar het vliegtuig vanuit Lissabon kon vandaag niet landen in de thuisbasis.

Door het stormweer werd het vliegtuig afgeleid naar Liverpool. Zaterdag speelt City thuis tegen Tottenham.