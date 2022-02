Hoe Mbappé in 8 maanden de kritiek in Frankrijk en bij PSG deed verstommen

Antiheld van Frankrijk en PSG

Bondscoach Didier Deschamps nam hem in bescherming, maar bij het publiek en de media was veel gemor te horen. Mbappé scoorde geen enkele goal op het EK en werd ook arrogantie verweten.

Eind juni vorige zomer stond er iets anders te lezen op diezelfde Franse voorpagina. "Anéantis", vertaald "vernietigd". Frankrijk was net uitgeschakeld in de 1/8e finales van het EK. Kylian Mbappé had de beslissende strafschop gemist.

Het is het begin van een hete zomer voor Mbappé, want ook bij de PSG-fans heeft hij het op datzelfde moment verkorven. Bij de eerste thuismatch van het seizoen wordt hij uitgefloten als de stadionspeaker zijn naam afroept.

Oktober is het keerpunt

Hij heeft de meeste assists gegeven (16, tegenover 8 voor Messi als nummer twee) en hij is ook zelden of nooit geblesseerd.

Hij verzoent zich enkele dagen later met het Franse publiek door op het veld de beslissende 2-1 te maken in de finale van de Nations League tegen Spanje. De PSG-fans overtuigt hij met zijn prestaties op het veld. Zijn belofte om alles te geven voor de Parijse club zijn geen loze woorden.

Wat doet iemand met persoonlijkheid als hij of zij in een moeilijk parket zit? Die neemt het heft in eigen handen.

Interview in het Spaans

Dat hij uitgerekend tegen de club die de reden was dat de PSG-fans hem wilden uitspuwen, de belangrijke 1-0 maakte dinsdagavond in de Champions League, is een leuke speling van het lot. Hij vierde zijn goal in elk geval uitbundig.

En tegelijk gaf Mbappé de Real-fans bewust of onbewust hoop. Na de match gaf hij in opvallend vlot interview in het Spaans. Reden genoeg om de geruchtenmolen over een transfer naar Real een nieuwe draai te geven.

Mbappé zal er niet van wakker gelegen hebben. Misschien wist hij het al of anders heeft hij het de afgelopen periode geleerd: het geheugen in de voetbalwereld is kort.

Is er nog iemand in Frankrijk of Parijs die kritiek heeft?