Gert Verheyen looft Thibaut Courtois: "Hij was de absolute uitblinker tegen PSG"

93 minuten lang heeft Thibaut Courtois dinsdagavond alles uit zijn doel geranseld tegen PSG, maar tegen een late klasseflits van Kylian Mbappé had ook hij geen verhaal. Gert Verheyen, analist voor Pickx Sports, zag hoe Real Madrid amper een voet aan de grond kreeg in de heenmatch van de 1/8e finales in de Champions League. "Maar met 1-0 is nog niks verloren", meent Verheyen.

Gert Verheyen zag in het Parc des Princes hoe Real Madrid er op geen enkel moment in slaagde om PSG pijn te doen. "Als je het over 94 minuten moet stellen met één afstandsschot van Kroos dan is dat wel heel weinig", vindt Verheyen.



"Het was de bedoeling van Real om in de tegenaanval iets te kunnen betekenen en Vinicius te kunnen bereiken, maar die omschakelingsmomenten zijn er eigenlijk nooit uitgekomen."



"Dat is ook de verdienste van PSG. Door die tegenpressing goed te doen, konden ze de bal altijd snel heroveren. Het was een heel goeie prestatie van PSG. Ook aan de bal waren zij gewoon beter dan Real Madrid."



Thibaut Courtois was de absolute uitblinker, maar Mbappé heeft er anders over beslist. Gert Verheyen

"Real heeft te weinig periodes gehad van langdurig balbezit, waardoor het wedstrijdbeeld hetzelfde bleef: PSG was beter en gevaarlijker. En het mocht Thibaut Courtois bedanken dat het zo lang 0-0 bleef. Hij heeft een paar fantastische reddingen verricht."



"Courtois had hier als matchwinnaar van het veld kunnen stappen. Ook al was het dan 0-0 geweest, voor Real Madrid zou dat winst betekend hebben. Courtois was de absolute uitblinker, maar Mbappé heeft er in de 94e minuut anders over beslist."



"Courtois stopt niet te veel penalty's, maar deze was wel belangrijk. Eentje van Lionel Messi dan nog, dat gaat de wereld rond. Het is jammer voor Courtois en Real dat ze er niks aan overhouden, al is met 1-0 nog niks verloren. 2-0 was onoverkomelijk geweest."

"Messi ziet er niet gelukkig uit en daar begint vaak alles mee"

De naam is gevallen: Lionel Messi. De Argentijn speelde alweer een erg bleke partij, met de gemiste penalty als negatieve uitschieter. "Je durft het bijna niet te zeggen dat Messi slecht speelt, maar je kunt niet anders", zegt Gert Verheyen.



"Als je de vergelijking maakt met wat het ooit geweest is, kun je niet anders dan vaststellen dat het minder is. De echte versnelling waarbij hij met de bal aan de voet 1 of 2 mensen uitschakelt, is er helemaal niet meer bij."



"Hij heeft andere spelers nodig om openingen te creëren. Die penalty doet natuurlijk ook geen goed aan zijn prestatie."



"Is hij wel gelukkig?", vraagt Verheyen zich af. "Hij ziet er in elk geval niet echt gelukkig uit en daar begint vaak alles mee. Met spelers als Messi moet je wel altijd met twee woorden spreken. Ik zal zeker niet zeggen dat het voorbij is met Messi, maar je mag wel zeggen dat zijn prestatie tegen Real niet geweldig was."

"PSG beschikt over meer troeven dan Real Madrid"