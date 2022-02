Eupen zet samenwerking met coach Stefan Krämer stop, assistent Valkanis neemt over

Eupen bevestigde het vertrek van Krämer inmiddels op de eigen clubwebsite: "De huidige sportieve situatie heeft ons aangezet om een ingrijpende beslissing te nemen", opent de algemeen directeur van Eupen Christoph Henkel.

"Met Valkanis hopen we om de ploeg een nieuwe impuls te geven en ons te verzekeren van de redding. We willen Stefan Krämer bedanken voor zijn inzet en loyaliteit. Ook al konden we de sterke seizoensstart de laatste maanden niet voortzetten."

Na een reeks clubs in zijn thuisland zoals Arminia Bielefeld, Energie Cottbus en als laatste KFC Uerdingen begon Stefan Krämer afgelopen zomer aan zijn eerste avontuur buiten Duitsland.

Krämer begon uitstekend en stuwde Eupen met 11 op 15 zelfs even naar de top van het klassement in de Jupiler Pro League. Nadien liep het moeizamer, maar Eupen kan zich wel nog steeds plaatsen voor de finale van de Beker. Het trekt binnenkort met een 2-2-tussenstand naar Anderlecht voor de terugwedstrijd in de halve finales.

De Australiër Michael Valkanis, die recent als extra assistent voor Krämer werd binnengehaald, neemt tot het einde van het seizoen over. Hij verving vorige maand Krämer al eventjes toen de Duitser moest herstellen van een coronabesmetting.