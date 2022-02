Dopingexpert Van Eenoo over Toon Aerts: "Verboden product helpt bij spieropbouw en recuperatie"

Het persbericht dat Toon Aerts en zijn werkgever Baloise Trek Lions gisterenavond uitstuurde zorgde voor heel wat opschudding.

Op 19 januari werd bij Aerts buiten competitie een urinestaal afgenomen waar het verboden product letrozole metabolite in werd teruggevonden. Wat zijn de effecten van het middel en kan de stof per toeval in je lichaam belanden? Sporza legde zijn oor te luister bij dopingjager Peter Van Eenoo.

"Letrozole is eigenlijk een product dat door kankerpatiënten wordt gebruikt die in nabehandeling zijn", opent Van Eenoo. "Maar het is ook een potentieel dopingmiddel. Het remt de afbraak van testosteron en anabole steroïden."

"Deze producten zijn uiteraard heel belangrijk bij de spieropbouw en bevorderen de recuperatie tijdens periodes van intense training of wanneer er veel wedstrijden kort op elkaar volgen."