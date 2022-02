Desillusies, thrillers en stunts: dit waren de verhalen van de dag op de Winterspelen

1. Slalom wordt desillusie voor Belgische skiërs

2. De duizelingwekkende moves van Guangpu

Qi Guangpu heeft vandaag olympisch goud gewonnen op de aerials in het freestyleskiën. In het Genting Snow Park pakte de Chinees onder andere uit met een "Back Double Full-Full-Double Full", dat leverde hem 129 punten. Herbekijk zijn duizelingwekkende moves hieronder.

3. Net geen historische dubbel voor Hanne Desmet

4. Spannende ontknopingen in het langlaufen

5. Slovaakse ijshockeyers stunten in het ijshockey

Voor de tweede Olympische Winterspelen op een rij is de Amerikaanse ijshockeyploeg gesneuveld in de kwartfinales. De VS had zich met een zege tegen Canada in de groepsfase opgeworpen tot een van de favorieten voor de titel, maar Slovakije hield daar geen rekening mee. De underdog triomfeerde na dramatische shoot-outs.