Club Brugge bindt beloftevolle jonkies Cisse Sandra en Lynnt Audoor langer aan zich vast

Cisse Sandra is een van de goudklomjes die vanuit Club NXT doorgroeien naar de A-ploeg.

In december scoorde de aanvallende middenvelder meteen bij zijn eerste basisplek in de Jupiler Pro League. Sandra schreef trouwens geschiedenis met die goal tegen Seraing, want hij is de eerste doelpuntenmaker uit het geboortejaar 2003 in de Belgische eerste klasse.



De 18-jarige middenvelder Lynnt Audoor is net als Sandra een jeugdproduct van Club. De zoon van ex-Club Brugge-speler Yves Audoor is een jeugdinternational en was een van de sterkhouders in de Youth League-campagne van Club NXT.