BNXT League: Leuven doet slechte zaak in de strijd voor de top 5

In de BNXT League heeft Kangoeroes Mechelen rode lantaarn Brussels klein gekregen. Daardoor heeft Mechelen zich 1 speeldag voor het einde verzekerd van de 2e plaats in de Belgische fase van de competitie. Bergen sluit aan bij de top 3 na een nipte zege tegen Aalst en kan ook op zijn beide oren slapen. Leuven ging thuis kopje-onder tegen Charleroi en zal moeten bikkelen voor een plek in de top 5 en het bijhorende ticket voor de Elite Gold-groep.