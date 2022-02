Armand Marchant: "Dit was niet mijn niveau, maar ik kon maar aan 50% skiën"

Armand Marchant had er eigenlijk 4 jaar geleden al moeten bij zijn op de Winterspelen, maar door een horrorblessure moest hij meer dan een jaar revalideren. Uiteindelijk haalde hij toch weer zijn topniveau en eindigde hij op het vorige WK zelfs als 10e op de slalom.

Maar een enkelblessure vlak voor de Spelen speelden Marchant deze keer parten. "Het was al een hele overwinning om hier te kunnen starten. Ik ben blij dat ik hier op de Spelen was. Ik wou ook graag een goed resultaat neerzetten, maar het lot heeft er anders over beslist."

"Het was helemaal niet zeker dat ik hier zou kunnen starten. Ik heb uiteindelijk op training maar 2 runs kunnen doen. Ik wist niet wat ik mocht verwachten. Ik ben niet heel tevreden, maar ik heb toch een resultaat op de Spelen neergezet."

"Dit was natuurlijk niet mijn niveau. Ik heb die 2 runs misschien aan 50% kunnen afwerken. Ik had pijn aan mijn enkel, maar er is ook de mentale pijn."

Marchant blijft niet bij de pakken zitten en denkt nu al aan de volgende Spelen. "Ik hoop dat de volgende Spelen nog mooier zullen zijn, dat ik dan nog beter voorbereid ben. Daar heb ik nog 4 jaar voor."