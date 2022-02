Van traumahelikopter naar goud in 9 maanden: de straffe terugkeer van Sverre Lunde Pedersen

Een scheur in zijn lever, een verschuiving van zijn nekwervels en verschillende breuken in zijn handen. Dat was het harde verdict dat de Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen amper 9 maanden geleden kreeg na een val met zijn fiets. Vandaag veroverde hij goud voor Noorwegen in de ploegenachtervolging. Het verhaal van een straffe terugkeer.