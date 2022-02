UCI steunt dronecaptatie in de cross: "Vanaf 1 maart algemeen inzetbaar"

Het was een opvallend beeld, zaterdag tijdens de cross in Gavere. Een drone, ingezet door rechtenhouder Flanders Classics, keek mee over de rug van Lucinda Brand en dat leverde prachtige televisie op. Maar niet veel later werd de drone alweer uit de lucht geplukt. Orders van de UCI.

UCI-topman Peter Van Den Abeele nuanceert nu het verhaal. "Drones kunnen gebruikt worden bij livecaptatie, als er vooraf toelating wordt aangevraagd. Maar in Gavere was die schriftelijke aanvraag blijkbaar niet gebeurd. De voorzitter van de jury heeft toen gewoon de reglementering toegepast."

"Vorige week hebben we een directeurscomité gehad. Daar is gedebatteerd over het filmen bij professionele captaties. Er is toen beslist om de mogelijkheden daarvan meer te exploiteren. Dat gaan we nu ook doen, want vanaf 1 maart zullen drones algemeen kunnen worden ingezet."

"In Gavere was het een ongelukkige samenloop van omstandigheden, want zo'n papierwinkel was die aanvraag nu ook niet. Maar wij zijn uiteraard vragende partij om dit te doen. Als we het wielrennen mooier in beeld kunnen brengen, gaan wij absoluut geen stokken in de wielen steken."