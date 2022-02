Twee Noorse mirakels en een Belgisch wonder: dit waren de verhalen van de dag

Met drie gouden medailles in één dag heeft Noorwegen zijn koppositie in de medaillespiegel verstevigd. Kunstschaatsster Loena Hendrickx bleef dan weer met gemengde gevoelens achter (en de Nederlandse ploeg zit in zak en as). Dit moet u onthouden van alle actie in Peking op dinsdag 15 februari.

1. Noorse heropleving (deel 1)

Jarl Magnus Riiber had twee weken in een isolatiehotel zijn energie kunnen opsparen en dat resulteerde in een fenomenale sprong bij de start van de Noordse combinatie (grote schans). Maar had hij zijn energie niet beter moeten verdelen? Na een kwartwedstrijd in het langlaufen miste de Noor een afslag en zakte hij weg. Toch mocht Noorwegen nog zegevieren, want Jørgen Graabak had nog een stevige eindsprint in de benen.

2. Noorse heropleving (deel 2)

Nog straffer dan Riiber was de terugkeer van zijn landgenoot Sverre Lunde Pedersen. 9 maanden geleden lag de Noorse schaatser nog meer dan een week op intensieve zorgen na een zware val met zijn fiets. Maar ondanks het zware medische bulletin - onder meer een gescheurde lever en een verschoven nekwervel - haalde Pedersen de Olympische Spelen nog om zijn titel op de ploegenachtervolging te verlengen. "Lite sannsynlig", zouden ze in Noorwegen zeggen (Vertaling: onwaarschijnlijk).

3. Belgisch wonder

Drie Russinnen, twee Japanners en een Zuid-Koreaanse. Tot daar de top 6 in het kunstschaatsen na de korte kür. Dat daarna al een Belgisch vlaggetje volgt, met dank aan Loena Hendrickx, blijft een straffe prestatie. Toch was Hendrickx, de nummer 4 op het EK, niet helemaal tevreden door een klein foutje in haar oefening. "Het was zeker niet slecht, maar ik had gewoon beter verwacht", zei ze. Donderdag kan ze in de vrije kür nog oprukken in de stand (naar de top 5?). De 15-jarige Kamila Valijeva bezweek, met alle ogen van de wereld op haar gericht na haar positieve dopingtest, niet. Maar ze pinkte wel een traantje weg nadat ze de beste score van de korte kür had neergezet.

4. Nederlands fiasco