Stefan & Liam Everts over MX2: "Het kan misgaan als er stappen overgeslagen worden"

Vanaf zaterdag ronkt het typerende geluid van crossmotoren opnieuw. Het nieuwe seizoen start in het Verenigd Koninkrijk. Op de deelnemerslijst van de MX2, de categorie net onder de koningsklasse (MXGP), staan drie Belgen. Liam Everts begint aan zijn eerste volledige seizoen in de MX2.

In Matterley Basin in het Verenigd Koninkrijk staat de eerste manche van het seizoen in de motorcross op het programma. Jago Geerts en Julian Vander Auwera kennen het klappen van de zweep al in de MX2.

Voor Liam Everts wordt het zijn eerste volledige seizoen in de tweede klasse van de motorcross. Wie de naam Everts en motorcross in dezelfde zin gebruikt, denk spontaan aan overwinningen en wereldtitels, maar vader en zoon Evert weten dat het dit jaar anders zal zijn.

"Het niveau in de MX2 ligt een stuk hoger dan waar ik hiervoor reed", vertelt Liam. "Het moeilijkste wordt dus constant presteren. Ik heb mezelf geen doelstellingen opgelegd voor het eindklassement. Ik wil dit seizoen uitzoeken wat mijn plaats is."

Liam is iemand die langzaam groeit. Op veel vlakken. Stefan Everts

Als levende legende in de wereld van de motorcross ziet vader Stefan Everts natuurlijk elke dag wat nog beter kan bij zijn zoon. Maar als vader is hij tot het besef gekomen dat een andere aanpak nodig is. "Liam is iemand die langzaam groeit. Op veel vlakken", zegt Stefan Everts. "Daarom verwachten we dit jaar niet veel. Alleen dat Liam bijleert. Dat kan alleen door veel wedstrijden te rijden. Ik heb ingezien dat heel de tijd pushen geen zin heeft." "Voorlopig zet Liam kleine stappen, maar dat is beter dan zien dat er geen progressie meer is. Op een bepaald moment komt opeens een grote stap."

"Aan de MXGP denk ik nog niet"