Rusland laat estafettegoud in biatlon schieten, Noorwegen profiteert, Belgisch kwartet is 20e

Noorwegen moest op de voorbije 2 Winterspelen het goud aan respectievelijk Rusland en Zweden laten. 3 op een rij, die schande mocht de Noren niet overkomen. Maar de Russen zetten de broertjes Bø, Sturla Laegreid en Vetle Christiansen zwaar onder druk.

De laatste Russische biatleet Eduard Latypov mocht met een straatlengte voorsprong aan zijn opdracht beginnen, maar wat een ererondje had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie. Hij had 8 schoten nodig bij het staande schieten en trof dan nog maar 3 keer raak, wat hem 2 strafronden kostte. Rusland viel terug van zeker goud naar brons.

De sneeuwsporen waren zo vrij voor Noorwegen, dat alsnog de titel greep. Voor Johannes Thingnes Bø zijn 3e op deze Spelen en zijn 4e in totaal. Zijn broer Tarjei was er 12 jaar geleden ook al bij, toen Noorwegen voor het laatst estafettegoud behaalde.

Toch is Johannes Thingnes Bø daarmee nog niet de meest gedecoreerde biatleet op deze Spelen. Quentin Fillon Maillet werd met Frankrijk tweede, waarmee hij zijn 5e Pekingse plak mocht ophalen.