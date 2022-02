Op naar de Ronde van de Algarve: Remco Evenepoel is topfavoriet, Tom Pidcock begint aan wegseizoen

De Ronde van de Algarve - of Volta ao Algarve - trekt een divers startveld aan omdat vrijwel iedereen er wel spek voor zijn bek vindt. Woensdag trekt het peloton naar Lagos, waar na 199 kilometer een eerste krachtmeting tussen de sprinters voorspeld wordt. Tijdens de tweede rit verdwijnen zij naar de achtergrond, want de klassementsmannen moeten kleur bekennen op weg naar Foia. Het is een bult van zo'n 8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6 procent. Leuk detail: Remco Evenepoel kan er zijn eigen standbeeld groeten. Na een nieuwe sprinterskans vrijdag - na een tocht van 209 kilometer - is de rol van de snelle mannen helemaal uitgespeeld. Zaterdag wordt het klassement nog wat meer geboetseerd door een tijdrit van 32,2 kilometer. Het middenrif van de route bevat wat golvingen, maar vooral de vrij lange afstand - toch zeker voor een korte rittenkoers - zal doorwegen. Zondag kennen we de eindwinnaar in Malhao, nog zo'n klassieker in de Algarve. Die klim - 2,6 kilometer aan 9 procent - wordt tijdens de slotrit twee keer voorgeschoteld. (lees voort onder de tweet)

Luxe bij Ineos Grenadiers, Brandon McNulty is de man-in-vorm

Wie het kransje kanshebbers bestudeert, kan uiteraard niet om Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) heen. Evenepoel won er in 2020, net voor de coronapandemie losbarstte. Evenepoel heeft de etappes verkend op stage en vooral de tijdrit wordt een referentiepunt. Een opdracht van ruim 30 kilometer is een goeie waardemeter voor wat er bijvoorbeeld in de Vuelta op het menu staat. In die tijdrit moet Evenepoel overigens rekening houden met ploegmakker Kasper Asgreen (die nu pas zijn seizoensdebuut maakt na een coronabesmetting), Stefan Küng (Groupama-FDJ) en de tros van Ineos Grenadiers. (lees voort onder de tweet)

Wie vaardigen de Britten dan af? Ex-winnaar Michal Kwiatkowski blijft op de valreep thuis, maar tweevoudig eindwinnaar Geraint Thomas, Daniel Martinez en Ethan Hayter (wel wat hoekig in de Provence) zijn valabele alternatieven.

En dan is er natuurlijk ook Tom Pidcock. Ruim twee weken na zijn wereldtitel in het veld maakt hij de switch naar zijn voorjaar op de weg. Pidcock trok na Fayetteville naar New York voor enkele snipperdagen - met wat comfortfood links en rechts - en heeft zich de voorbije 10 dagen klaargestoomd... in de Algarve. (lees voort onder de Instagram-post)

Over het vormpeil van Brandon McNulty bestaat in elk geval geen twijfel. De Amerikaan van UAE won op Mallorca, verzamelde er ook nog enkele ereplaatsen en was ook zaterdag in Murcia een smaakmaker. In het startveld - waar ook de kleinere Portugese teams aan hun trekken komen - schuiven we ook Tobias Foss (Jumbo-Visma), Ion Izagirre (Cofidis), kersvers Colombiaans kampioen Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) en David Gaudu (Groupama-FDJ) naar voren.

Eerste koersdagen van Tim Merlier

Zoals we al zeiden, krijgen ook de sprinters twee kansen. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) is na zijn dubbeltje in Valencia de te kloppen man, maar Tim Merlier (Alpecin-Fenix) is ook gebrand op een spetterend seizoensbegin. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) is het andere Belgische ijzer, Bryan Coquard (Cofidis) en Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) teren nog op een overwinning vorig weekend. (lees voort onder het rittenschema)

Vergeet ook de Ruta del Sol en de UAE Tour niet

Gelijktijdig met de Ronde van de Algarve wordt ook de Ruta del Sol georganiseerd. In Andalusië moesten Alejandro Valverde (Movistar) en Vincenzo Nibali (Astana) afhaken door coronamaatregelen of een besmetting, maar er zijn voldoende trekpleisters. We denken aan: een ijzersterk Bahrein-Victorious met onder meer Jack Haig, Damiano Caruso en Mikel Landa, Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl), Miguel Angel Lopez en Aleksej Loetsenko (Astana-Qazaqstan), Ivan Sosa (Movistar), Oliver Naesen en Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) en Simon Yates (BikeExchange). UAE Team Emirates moet van zondag tot en met zaterdag dan weer uitblinken in de UAE Tour. Tadej Pogacar trapt zijn eerste competitiekilometers, Joao Almeida is zijn wingman. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) neemt de handschoen op, ook Adam Yates (Ineos Grenadiers) en Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) worden aangekondigd. Er worden, tot slot, spurtduels tussen Elia Viviani, Fernando Gaviria, Sam Bennett, Mark Cavendish en Dylan Groenewegen verwacht. Caleb Ewan haakte af.