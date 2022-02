Oostenrijkse Anna Gasser verlengt titel in Big Air met waanzinnige laatste sprong

In de slopestyle had Zoi Sadowski Synnott Nieuw-Zeeland een allereerste gouden medaille bezorgd op de Winterspelen. Het leek er lange tijd op dat het land niet lang moest wachten op een tweede, want met een prachtige openingssprong zette Sadowski Synnott de concurrentie meteen voor het blok.

In de laatste run trokken alle snowboardsters alle registers open. Velen moesten die risico's bekopen met een val. Zo ook de Japanse Reira Iwabuchi. In een poging om alsnog op het podium te springen wentelde ze een adembenemende en nooit vertoonde "triple 14" in de lucht.

Maar Iwabuchi kon zich niet rechthouden bij de landing. Desondanks vielen haar collega's haar vol ongeloof in de armen. Zij erkenden de klasse van de sprong.

Ook veel klasse zagen we in de laatste sprong van Anna Gasser, met haar 30 jaar een veterane in een sport vol tieners. De Oostenrijkse kon haar 1260 wel perfect landen en kreeg daarvoor een reusachtige 95.50 punten.

Sadowski Synnott wist nu dat ze iets even spectaculairs moest doen om opnieuw naar de eerste plaats te springen. De sprong zag er goed uit, maar de landing was dat niet. Het goud ging zo naar Gasser.