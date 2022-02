Ontgoocheling bij Belgische biatleten: "Hier moet ik toch even van bekomen"

"Frustrerend, ik had graag nog mijn deel afgemaakt en César laten vertrekken. We hebben vandaag mooie dingen getoond, maar zoals verwacht is de tegenstand te sterk. We mogen toch blij zijn dat we een team op de Winterspelen hadden. Er is zeker een basis om op te bouwen."

Tom Lahaye-Goffart kon vervolgens niet verhinderen dat de Belgen gedubbeld werden door Rusland, op dat moment de leider. Slotloper César Beauvais kon niet meer van start gaan. "Ik ging echt in het rood om César nog te lanceren, maar dat is helaas niet gelukt", zegt Lahaye-Goffart.

In het National Biathlon Centre in Zhangjiakou eindigde het Belgische team op de 20e en voorlaatste plaats in de 4x7,5 km. Florent Claude bracht België naar de 15e stek, waarna Thierry Langer drie plaatsen moest prijsgeven.

"Dit was de eerste keer dat België deelnam aan een olympische estafette in het biatlon en het was toch fijn de Belgische ploeg te lanceren", zei Florent Claude.



"Door de extreme koude was het niet eenvoudig, maar het was niet slecht voor een eerste beurt in een estafette, al had ik liever wat minder tijd verloren. Mijn schieten was niet perfect, maar gewoon goed en ik heb vandaag alles gegeven."



"Het was een erg zware race, door de koude en de wind", vertelde Thierry Langer, die bij de tweede schietbeurt in de problemen kwam. "Mijn vingers waren erg koud, wat het schieten bemoeilijkte. Ook zaten de kogels wat vast in mijn geweer."



"Zo heb ik een beetje tijd verloren en wellicht heb ik een of twee missers te veel gemaakt om het peloton te kunnen volgen. In het langlaufen miste ik wat, maar dat is niet verrassend omdat ik pas sinds kort weer voluit kan trainen na die voetbreuk. Van mijn voet had ik geen last en ik ben trots dat ik alles gegeven heb." (lees voort onder de foto)