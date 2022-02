MX2-rijder Jago Geerts: "Ik wil dit seizoen meestrijden voor de wereldtitel"

De Grote Prijs van Groot-Brittannië is de eerste afspraak van het jaar voor de motorcrossers. "Ik kijk er in elk geval heel erg naar uit", vertelt Jago Geerts aan Sporza. "Ik heb goed kunnen trainen in de winter en ik wil dit seizoen meestrijden voor de wereldtitel." De voorbije 2 seizoenen moest Geerts vrede nemen met de 2e plaats in de eindafrekening. "Mijn winter is nu beter geweest. Ik voel me klaar. Ik weet dat ik goed in vorm ben. Daardoor ervaar ik ook minder druk." Wereldkampioen Maxime Renaux heeft de overstap gemaakt naar de MXGP. "Dat is inderdaad een concurrent minder, maar er zijn nog enkele sterke rijders. Denk maar aan Tom Vialle, de wereldkampioen van 2020. Er zijn ook altijd jongeren die in de winter een grote stap maken. Ook uit die hoek zal er extra concurrentie zijn."

In het verleden had Geerts wel eens te kampen met opgepompte armen, maar dat euvel moet nu verholpen zijn. "In september ben ik geopereerd aan mijn linkerarm om pijnvrij te kunnen rijden en er geen last meer van te hebben. Vroeger heeft me dat vaak gehinderd", klinkt het.



"In augustus had ik me ook al laten opereren aan mijn rechterarm. Nu is het dus helemaal in orde. Dat is alweer een zorg minder, zodat ik helemaal kan focussen op de start van het WK."



"Mijn seizoen zal geslaagd zijn als ik de wereldtitel kan binnenhalen. Het wordt niet makkelijk, het blijft een zwaarbevochten klasse. En daarna naar de MXGP? Dat zien we later wel. Daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig. Ik wil eerst dit seizoen goed afwerken."