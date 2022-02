Moeder Valijeva voor het TAS: "Product kwam in haar lichaam toen ze van het glas van haar opa dronk"

Tijdens de hoorzitting van het TAS werd door de entourage van Kamila Valijeva een eerste poging ondernomen om de positieve test te verklaren. Haar moeder Alsoe Valijeva en advocaat Anna Kozmenko wezen erop dat het slechts over een heel kleine concentratie trimetazidine gaat, verwaarloosbaar klein.



Volgens de moeder zou de grootvader van Valijeva onrechtstreeks aan de basis kunnen liggen, door van een glas te drinken en daarbij sporen van zijn speeksel achter te laten. Kamila zou vervolgens van datzelfde glas gedronken hebben.

De grootvader van Valijeva heeft een kunsthart en neemt een medicijn met trimetazidine in als hij een vreemd geluid hoort. De man brengt zijn kleindochter elke dag naar de training en is dus heel close met haar.

De hypothese van het kamp-Valijeva wordt door experts als weinig geloofwaardig beschouwd. Trimetazidine lost na inname enkel op in de ingewanden. De enige manier om het op een andere persoon over te brengen is via braaksel.