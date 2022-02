Loena Hendrickx zet geen foutloze korte kür neer: "Foutje had er niet moeten zijn"

"Ik had een vreemd gevoel." Dat fluisterde Loena Hendrickx in het oor van haar broer en coach Jorik na haar korte kür. De Belgische vaandeldraagster moest bij haar tweede element even een hand zetten om haar evenwicht te bewaren.

Na haar oefening schudde ze even het hoofd: op het EK was ze nog 2e na een fantastische korte kür, maar nu bleef ze niet foutloos. Met 70,09 punten voor haar oefening is ze wel zeker van de 7e plaats.

"Ik had niet de stress en de adrenaline om er echt te staan", zei Hendrickx. "Als ik terugkijk was het helemaal niet slecht en ben ik wel tevreden, maar ik had gewoon beter verwacht."

"Ik was er klaar voor en op training ging het goed. Dat wou ik ook laten zien. Het was maar één foutje, maar dat had er niet moeten zijn. Misschien moet ik me iets meer oppeppen voor de vrije kür."

Op het EK was de vrije kür van Hendrickx iets minder, waardoor ze nog net naast het podium viel. "Misschien kan ik het nu omdraaien", zegt ze. "Ik wil bewijzen dat mijn vrije kür foutloos kan zijn, zoals op training. Het wordt vechten, vechten vechten."

Donderdag staat de vrije kür op het programma.