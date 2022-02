Let op, Lucinda Brand en Marianne Vos: de generatie van 2002 komt eraan

De crossfiets mag weer voor een aantal maanden opgeborgen worden. Het seizoen zit erop en dat betekent dat we de balans kunnen opmaken. De heersende Lucinda Brand en de bijna ongenaakbare Marianne Vos deden het uitstekend. Daarnaast reden Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Fem van Empel zich in de kijker als beloften tussen de elite. We geven u een overzicht van het seizoen van de 3 Nederlandse talenten.

Puck Pieterse: steeds in de top 10

Puck Pieterse reed 17 crossen afgelopen seizoen (kampioenschappen niet meegerekend) en ze stond telkens in de top 10. De 19-jarige veldrijdster stond 7 keer op het podium, enkel een overwinning tussen de elite ontbreekt. Pieterse kwam een aantal keer dicht bij de overwinning, maar ze moest 4 keer tevreden zijn met een tweede plaats.

In de Wereldbekermanche in Overijse voerde Pieterse een kunststukje op. Ze vocht een spannende strijd uit met Kata Blanka Vas, werd uiteindelijk tweede, maar hield toch Brand en Betsema achter zich. Ook in Hulst, ook al voor de Wereldbeker, maakte Pieterse indruk. Ze ging daverend van start en bouwde een voorsprong uit op rensters als Lucinda Brand, Marianne Vos en Denise Betsema. Enkel Brand kon haar nog tot de orde roepen, opnieuw werd Pieterse tweede.

Bij de wedstrijden die de beloften onder elkaar reden, was Pieterse bijna altijd superieur. Ze schreef de Wereldbeker op haar naam en werd als kers op de taart ook wereldkampioene in Fayetteville, na een driestrijd met Van Anrooij en Van Empel.

Puck Pieterse kaapte voor Shirin van Anrooij de wereldtitel weg in Fayetteville.

Shirin van Anrooij: Sven Nys kan op haar rekenen

Lucinda Brand en Shirin van Anrooij zijn de enige 2 veldrijdsters in de ploeg van Sven Nys. Van Anrooij verschilt 12 jaar met haar ploeggenote, maar liet zien dat ze haar in de toekomst het vuur aan de schenen kan leggen. Van Anrooij reed dit seizoen 21 races bij de elite. 19 keer eindigde ze in de top 10. Ook de top 3 is haar niet ontgaan: 5 keer stond ze op het podium.

De eerste overwinning voor Van Anrooij in het tenue van de Baloise Trek Lions was in het Amerikaanse Iowa. Ze won daar de Jingle Cross voor de Franse Hélène Clauzel.

Die hoogvorm verzilverde niet veel later op het EK, waar ze zich op de VAM-berg tot Europees kampioene kroonde bij de beloften. Een wereldtitel zat er wel niet in, want na een duel met Pieterse werd ze 2e in Fayetteville. 2022 begon goed voor Van Anrooij. In Gullegem boekte ze in modderige omstandigheden haar eerste overwinning in België bij de elite, voor Rochette en Bäckstedt.



Even daarvoor was Van Anrooij in Loenhout ook al op het podium geëindigd, al zat er toen na een spannend duel met Lucinda Brand en Denise Betsema misschien zelfs meer in dan een 3e plaats.

In Hamme mengde ze zich weer in een duel met Brand en Betsema. Brand was te sterk, maar het jonge talent kon Betsema wel aftroeven. De 20-jarige renster rijdt op de weg voor Trek-Segafredo. Zaterdag staat ze aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad.



Puck Pieterse omarmt landgenote Shirin van Anrooij na een spannend duel om de regenboogtrui.

Fem van Empel: 2 overwinningen in de Wereldbeker

Fem van Empel kwam dit seizoen meer in actie dan Pieterse en Van Anrooij. De veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal belandde in 23 races met de elite 18 keer in de top 10. De 19-jarige stond 4 keer op het podium waarvan 2 keer op het hoogste schavotje. In de Italiaanse sneeuw van Val di Sole boekte Van Empel misschien wel haar meest aansprekende zege. Vroeg in de wedstrijd ging ze er alleen vandoor en op het einde kon ze Marianne Vos nipt afhouden van de overwinning in deze Wereldbekercross, haar eerste zege bij de elite.



In de Wereldbekermanche van Flamanville ontbraken heel wat eliterensters en was het aan het jonge geweld. Van Empel vocht een duel uit met Puck Pieterse. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar Van Empel overmeesterde haar landgenote in de sprint. Met 2 zeges in de Wereldbeker op haar palmares kan Van Empel dus tevreden terugblikken op haar seizoen, ook al moest ze in Fayetteville haar regenboogtrui afstaan aan Pieterse. De Nederlandse kampioenentrui wist ze dit seizoen wel te veroveren.